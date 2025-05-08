Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в истории авиации. Сто истребителей сражались больше часа

CNN: Индия и Пакистан провели воздушный бой ракетами с участием 125 истребителей

Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации. Больше ста истребителей около часа обменивались ударами, пишет CNN со ссылкой на источник в службе безопасности Пакистана.

Воздушный бой между пакистанскими и индийскими истребителями был одним из «крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации». По словам пакистанских официальных лиц, были сбиты пять индийских самолетов. Как рассказал собеседник телеканала, 125 истребителей сражались более часа, при этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. Обмен ракетными ударами происходил на расстоянии, превышавшем 160 километров.

Как объясняется, ни одна из конфликтующих сторон не была готова отправить своих пилотов через границу, помня о последствиях воздушного боя в 2019 году. Тогда пилот ВВС Индии был сбит на территории Пакистана, это транслировало телевидение. На этот раз ни одна из сторон «не хотела такого унижения».

Фото: Faisal Bashir / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами

6 мая Индия начала операцию «Синдур», ударив по Пакистану. По заявлению индийской стороны, целью ударов были исключительно лагеря террористов. В министерстве обороны страны заявили, что из Пакистана «планировались и направлялись террористические атаки на Индию». В общей сложности ракетные удары были нанесены по девяти объектам на территории Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал атаку Индии актом войны, на который необходимо дать ответ. Новых ответов на действия Индии не исключил и министр обороны страны Хаваджа Асиф. Атаку со стороны Индии он назвал «трусливым поступком», а прекращение боевых действий допустил только после полного сворачивания операции «Синдур».

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар между тем заявил, что не хочет обострения, но предупредил о последствиях.

В наши намерения не входит обострение ситуации [в отношениях с Пакистаном]. Однако если на нас будет совершено военное нападение, не должно быть никаких сомнений в том, что на это будет дан очень, очень жесткий ответ Субраманьям Джайшанкар глава МИД Индии

Трамп назвал происходящее позором

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает позорными удары между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на очень скорое завершение конфликта между сторонами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что ситуация между Индией и Пакистаном является поводом для обеспокоенности, а Москва призывает стороны конфликта к переговорам.