В Кремле прокомментировали конфликт между Индией и Пакистаном

Песков: Ситуация между Индией и Пакистаном — повод для обеспокоенности

Ситуация между Индией и Пакистаном является поводом для обеспокоенности, Москва призывает стороны конфликта к переговорам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы призываем обе стороны к сдержанности, к скорейшему переходу к переговорным методам урегулирования всех разногласий», — сказал представитель Кремля.

6 мая армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду.

Позднее Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии. Министр обороны Хаваджа Асиф назвал индийскую атаку трусливым поступком.