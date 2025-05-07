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14:41, 7 мая 2025Мир

В Кремле прокомментировали конфликт между Индией и Пакистаном

Песков: Ситуация между Индией и Пакистаном — повод для обеспокоенности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ситуация между Индией и Пакистаном является поводом для обеспокоенности, Москва призывает стороны конфликта к переговорам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы призываем обе стороны к сдержанности, к скорейшему переходу к переговорным методам урегулирования всех разногласий», — сказал представитель Кремля.

6 мая армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду.

Позднее Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии. Министр обороны Хаваджа Асиф назвал индийскую атаку трусливым поступком.

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