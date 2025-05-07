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00:34, 7 мая 2025Мир

Трамп жестко высказался насчет ударов между Индией и Пакистаном

Трамп сообщил, что считает позорными удары между Индией и Пакистаном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает позорными удары между Индией и Пакистаном. Об этом пишет РИА Новости.

«Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — рассказал политик журналистам в Белом доме.

Дональд Трамп также добавил, что надеется на «очень скорое» завершение конфликта между сторонами.

6 мая армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Так, индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. При этом в Минобороны Индии проинформировали, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Позже появилась информация, что Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

Помимо этого, пакистанские власти приняли решение закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов. Управление гражданской авиации заявило, что полеты в обычном режиме возобновятся, как только ситуация стабилизируется.

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