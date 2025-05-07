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06:34, 7 мая 2025Мир

В Пакистане назвали условие прекращения боевых действий

Bloomberg: Пакистан прекратит боевые действия после остановки операции «Синдур»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Waseem Khan / Reuters

Пакистан готов прекратить боевые действия в случае остановки проводимой Индией операции «Синдур». Такие условия назвал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью агентству Bloomberg.

«Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться», — подчеркнул Асиф.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку «подлой и трусливой».

В свою очередь Минобороны Индии заявило, что проведения операции «Синдур» стал теракт в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 человек. Отмечалось, что целями ударов стали базы террористических группировок.

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