Один из крупнейших воздушных боев в истории произошел на границе Индии и Пакистана

CNN: Один из крупнейших воздушных боев произошел на границе Индии и Пакистана

Один из крупнейших воздушных боев в новейшей истории авиации прошел на границе Индии и Пакистана. Об этом сообщает источник CNN.

Воздушная схватка между пакистанскими и индийскими истребителями, в результате которой, по словам пакистанских официальных лиц, были сбиты пять индийских самолетов, была одной из «крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации», рассказал телеканалу высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана.

125 истребителей сражались более часа, при этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. Обмен ракетными обстрелами иногда происходил на расстояниях более 160 километров.

Ранее несколько взрывов прогремело в пакистанском Лахоре. «Люди выбегали из своих домов и сообщали, что видели клубы дыма. Источники в полиции заявили, что недалеко от аэропорта Уолтон был сбит индийский беспилотник», — сообщал телеканал Samaa TV.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», ударив по Пакистану. По заявлению индийской стороны, целью ударов были исключительно лагеря террористов.