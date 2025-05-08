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08:46, 8 мая 2025Мир

В Пакистане возле аэропорта близ границы с Индией прогремели взрывы

Samaa TV заявил о взрывах в Лахоре на фоне напряженности с Индией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Несколько взрывов прогремело в пакистанском Лахоре на фоне напряженности с Индией. Рядом с аэропортом сбили индийский беспилотник, сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на источники в полиции.

Известно, что взрывы были слышны на шоссе Уолтон в районах Лахора Гопал-Нагар и Насирабад у аэропорта Уолтон.

«Люди выбегали из своих домов и сообщали, что видели клубы дыма. Источники в полиции заявили, что недалеко от аэропорта Уолтон был сбит индийский беспилотник», — отмечается в публикации.

Сообщается, что дроном размером примерно от 1,5 до 1,8 метра управляли из-за границы. Его сбили с помощью глушения системы. Беспилотник применяли для слежки за чувствительными местами.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», ударив по Пакистану. Индийская сторона уточнила, что целью ударов были исключительно лагеря террористов. Пакистан в ответ обстрелял позиции соседа.

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