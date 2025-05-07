6 мая Минобороны Индии сообщило, что страна начала Операцию «Синдур», ударив по Пакистану. В ведомстве отметили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован, а целью ударов были исключительно лагеря террористов.
Пакистан подтвердил удар со стороны Индии и также в ответ обстрелял позиции соседа. По данным агентства Reuters, между двумя странами начались ракетные бои, а также столкновения с применением минометов. Кроме того, в Исламабаде сообщили о поднятии индийскими силами в ряде мест белого флага, а также уничтожении пяти истребителей Военно-воздушных сил (ВВС). В Нью-Дели подтвердили потерю трех из них.
Хронология событий
- В 1947 году Индия и Пакистан получили независимость от Великобритании. Однако граница двух стран была условной, она не учитывала этнический состав двух государств.
- Спорный регион вблизи Гималаев Кашмир, населенный мусульманами, изначально решил остаться независимым. Позже правитель-индуист подписал письмо о присоединении к Индии.
- Пакистан не признал этот текст как юридический документ, так как претендовал на объединение всех бывших колоний с исламским населением. В 1947 году между двумя странами вспыхнула первая война, закончившаяся заморозкой и разделом территории по линии соприкосновения. Затем произошло еще несколько пограничных конфликтов.
- Отношения двух стран в очередной раз накалились в 2019 году, когда парламент Индии проголосовал за смену статуса штата Джамму и спорного региона Кашмир. Он превратился из автономного штата со своей конституцией в территорию с ручным управлением из Нью-Дели. Это вызвало негативную реакцию Пакистана, между странами произошли стычки.
- 22 апреля 2025 года исламистские боевики расстреляли 26 человек в Кашмире. В ответ Индия нанесла военные удары по целям в Пакистане, обвинив Исламабад в поддержке боевиков.
- 24 апреля Индия приостановила действие Договора об использовании вод Инда. Исламабад расценил это как объявление войны, так как его экономика зависит от поступающей из Гималаев воды.
- 27 апреля Индия провела испытательные пуски ракет на фоне обострения напряженности отношений с Пакистаном. В ответ на это Исламабад пригрозил разрушительным конфликтом.
- 30 апреля Кремль сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая из-за ситуации на границе. Параллельно Вооруженные силы Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с соседом.
- В ночь на 7 мая армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. По словам Нью-Дели, целью боевых действий являются исламистские группировки, а не вооруженные силы соседа.
- В ответ Пакистан также нанес ракетный удар по Индии. Военные заявили, что они сбили пять истребителей индийских ВВС. Кроме того, под обстрел попала школа в густонаселенном районе Пунч на границе двух стран.
- Как сообщают пакистанские военные, 7 мая Индия подняла белый флаг в нескольких местах, в том числе на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире. Исламабад после призвал к переговорам. В Нью-Дели пока никак не комментировали заявления соседа.
- На фоне ударов Пакистана в Индии начались учения по гражданской обороне. Из-за них в том числе в столице пропало электричество.
- Ситуация осложняется международным контекстом. Индия параллельно спорит с Китаем из-за близкого к Кашмиру региона Аксайчин. В свою очередь, Пекин поддерживает Исламабад и называет пакистанскую сторону самым дружественным партнером. В то же время США активно развивают отношения с Индией, но при этом пытаются сохранить контакты с Пакистаном.
- Конфликт на границе уже успел прокомментировать президент США Дональд Трамп. Он назвал происходящее «позором».
- Россия также отреагировала на происходящее. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал конфликт между Индией и Пакистаном «поводом для обеспокоенности».