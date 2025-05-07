Индия начала военную операцию против Пакистана. Из-за чего конфликт двух стран не утихает почти 80 лет и что происходит сейчас?

Индия и Пакистан в ходе конфликта перешли к ракетным боям

6 мая Минобороны Индии сообщило, что страна начала Операцию «Синдур», ударив по Пакистану. В ведомстве отметили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован, а целью ударов были исключительно лагеря террористов.

Пакистан подтвердил удар со стороны Индии и также в ответ обстрелял позиции соседа. По данным агентства Reuters, между двумя странами начались ракетные бои, а также столкновения с применением минометов. Кроме того, в Исламабаде сообщили о поднятии индийскими силами в ряде мест белого флага, а также уничтожении пяти истребителей Военно-воздушных сил (ВВС). В Нью-Дели подтвердили потерю трех из них.

Фото: Sharafat Ali / Reuters

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