Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все 4 шлюза

Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все четыре шлюза, контролирующих поток воды через плотины и каналы. Об этом сообщает агентство ANI News.

Отмечается, что это первый случай подобной блокады с момента подписания соглашения о водах Инда в 1960 году. Тогда стороны договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.

Ранее Пакистан заявил, что будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды реки Инд в качестве акта войны.

24 апреля также стало известно, что Пакистан закрыл для Индии воздушное пространство и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. В свою очередь в Нью-Дели заявили об остановке выдачи виз пакистанцам и аннулировании уже выданных.

Отношения между странами обострились на фоне произошедшего 22 апреля теракта в союзной Индии территории Джамму и Кашмир.