Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 24 апреля 2025Мир

Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана

Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все 4 шлюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все четыре шлюза, контролирующих поток воды через плотины и каналы. Об этом сообщает агентство ANI News.

Отмечается, что это первый случай подобной блокады с момента подписания соглашения о водах Инда в 1960 году. Тогда стороны договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.

Ранее Пакистан заявил, что будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды реки Инд в качестве акта войны.

24 апреля также стало известно, что Пакистан закрыл для Индии воздушное пространство и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. В свою очередь в Нью-Дели заявили об остановке выдачи виз пакистанцам и аннулировании уже выданных.

Отношения между странами обострились на фоне произошедшего 22 апреля теракта в союзной Индии территории Джамму и Кашмир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сдача территорий в Харьковской области и проход через Днепр. США могут выдвинуть России новые требования по Украине

    Президент Хорватии высказался насчет членства Украины в ЕС

    Москвичам назвали дату возвращения тепла

    Эмили Ратаковски показала грудь в обтягивающем топе

    Рубио анонсировал новые встречи по урегулированию конфликта на Украине

    Украинские дроны атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области

    В Раде объяснили срыв переговоров Зеленским местью Трампу

    27-летний хоккеист клуба КХЛ рассказал о тяге к СССР

    Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана

    На Украине опровергли скорое заключение сделки с США по недрам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости