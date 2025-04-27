Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 27 апреля 2025Мир

Индия провела испытательные пуски ракет на фоне напряженности отношений с Пакистаном

Индия провела испытания пусков ракет на фоне обострения отношений с Пакистаном
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Babu / Reuters

Индия провела испытательные пуски ракет на фоне обострения напряженности отношений с Пакистаном. Об этом сообщил представитель индийских военно-морских сил (ВМС), передает Bloomberg.

«Корабли ВМС Индии провели успешные многократные противокорабельные стрельбы, чтобы повторно подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к дальнему высокоточному наступательному удару», — говорится в сообщении ВМС страны.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. Сообщалось, что 22 апреля группа вооруженных боевиков открыла огонь по туристам.

Как заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, расправа над туристами говорит о разочаровании покровителей терроризма и их желании уничтожить Кашмир. Власти Индии пообещали добиться справедливости и наказать организаторов теракта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК предъявил обвинение подорвавшему генерала Москалика украинскому агенту

    Раскрыта возможная причина пожара в банном комплексе в Москве

    Электричка врезалась в автомобиль в российском регионе

    На Северном Кавказе нашли редчайшие древние артефакты

    В России отца фигуристки арестовали за нападение на судью

    Макрон отказался пожимать руку Трампу

    В Кремле назвали главное отличие позиций Ближнего Востока и ЕС

    Олимпийский чемпион ответил заявившей о невозможности жить свободно в России Касаткиной

    Самолет рейсом из Москвы экстренно сел в российском городе из-за смерти пассажира на борту

    Пожар произошел в крупнейшей библиотеке в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости