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17:58, 7 мая 2025МирЭксклюзив

В столице Индии исчезло электричество

«Лента.ру»: В столице Индии Нью-Дели отключили электричество
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

В столице Индии Нью-Дели власти города отключили электричество. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На данный момент времени город полностью обесточен и его жители сидят в темноте. Предполагается, что это является плановым отключением — власти страны проводят учения по гражданской обороне в связи с конфликтом на границе с Пакистаном.

Ранее окружной магистрат Нью-Дели и глава районного управления по борьбе со стихийными бедствиями Санни Кумар Сингх сообщили, что учения по гражданской обороне в столице призваны подготовить население к воздушной тревоге. По его словам, они проводились в шести разных локациях, включая школы, рынки, офисные здания и аэропорт города.

Вот это да!
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