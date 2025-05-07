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16:17, 7 мая 2025Мир

Раскрыты цели учений по гражданской обороне в Индии

«Лента.ру»: Учения в Нью-Дели призваны подготовить население к воздушной тревоге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Учения по гражданской обороне в индийском Нью-Дели призваны подготовить население к воздушной тревоге. Об этом российским журналистам сообщил окружной магистрат Нью-Дели и глава районного управления по борьбе со стихийными бедствиями Санни Кумар Сингх, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это было сделано, чтобы повысить осведомленность общественности, а также проанализировать и оценить нашу готовность к борьбе с такого рода чрезвычайными ситуациями», — рассказал чиновник.

По его словам, учения проводились в шести разных локациях, включая школы, рынки, офисные здания и аэропорт Нью-Дели.

Ранее проведение учений в индийской столице попало на видео.

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