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18:46, 28 апреля 2025Мир

Пакистан пригрозил Индии

Глава МО Пакистана Асиф предостерег Индию от вторжения в воздушное пространство
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Waseem Khan / Reuters

Пакистан предостерегает Индию от вторжения в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны республики Хаваджа Асиф, передает РИА Новости.

«Мы так делали три или четыре года назад, когда индийский самолет был сбит над пакистанской территорией. Мы взяли пилота в плен, которого в конечном итоге передали Индии. Их постигнет та же участь: пусть нарушат наше воздушное пространство, мы все равно защитим его. И они точно запомнят, как мы его защитили», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

24 апреля Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии на фоне обострения отношений из-за произошедшего 22 апреля теракта в союзной Нью-Дели территории Джамму и Кашмир. После этого власти республики заявили, что будут расценивать любую попытку индийской стороны остановить или отвести поток воды реки Инд в качестве акта войны.

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