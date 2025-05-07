Пакистан заявил о подъеме военными Индии белого флага

Индия подняла белый флаг в нескольких местах, в том числе на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире. Об этом заявил министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар, передает канал Samaa.tv.

По его словам, армия Индии вывесила белый флаг после значительных потерь от действий армии Пакистана. В Индии эту информацию не комментировали.

Сообщается также, что ВВС Пакистана уничтожили пять индийских истребителей. В свою очередь, Нью-Дели признали потерю трех. Тарар уточнил, что эти действия являются ответом на «неспровоцированное и трусливое» нападение Индии.

Ранее в Индии официальный представитель военно-воздушных сил Вьомика Сингх заявила, что индийская армия готова ответить на любые шаги Пакистана.