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10:30, 7 мая 2025Мир

Индия подняла белый флаг

Пакистан заявил о подъеме военными Индии белого флага
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Индия подняла белый флаг в нескольких местах, в том числе на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире. Об этом заявил министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар, передает канал Samaa.tv.

По его словам, армия Индии вывесила белый флаг после значительных потерь от действий армии Пакистана. В Индии эту информацию не комментировали.

Сообщается также, что ВВС Пакистана уничтожили пять индийских истребителей. В свою очередь, Нью-Дели признали потерю трех. Тарар уточнил, что эти действия являются ответом на «неспровоцированное и трусливое» нападение Индии.

Ранее в Индии официальный представитель военно-воздушных сил Вьомика Сингх заявила, что индийская армия готова ответить на любые шаги Пакистана.

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