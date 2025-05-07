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09:19, 7 мая 2025Мир

Индия раскрыла цели нанесенных ударов в Пакистане

Индия раскрыла девять лагерей террористов в Пакистане, по которым нанесены удары
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohsin Raza / Reuters

Власти Индии раскрыли девять лагерей террористических группировок в Пакистане, по которым были нанесены удары. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times.

«Девять лагерей стали целями атаки и были полностью уничтожены», — утверждается в публикации.

В частности, были поражены лагеря террористов в Пакистане и на части территории Кашмира, подконтрольной Пакистану. Данные объекты расположены в городах Музаффарабад, Бахавалпур, Котли, Сиалкот и других населенных пунктах. По данным издания, цели были выбраны на основе достоверных разведывательных данных.

7 мая официальный представитель военно-воздушных сил Индии Вьомика Сингх заявила, что индийские войска готовы ответить на любые шаги Пакистана.

Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В индийском министерстве обороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.

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