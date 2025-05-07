Индия заявила о готовности ответить на любые действия Пакистана

ВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана

Вооруженные силы (ВС) Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана. Об этом заявила официальный представитель ВВС страны Вьомика Сингх в ходе брифинга индийского Минобороны. Трансляция ведется на YouTube.

«Индийские Вооруженные силы полностью готовы ответить на пакистанские авантюры, если таковые будут иметь место и приведут к эскалации ситуации», — сказала она.

Представитель вооруженных сил страны при этом подчеркнула, что Индия продемонстрировала значительную сдержанность в своих ответных действиях на теракт в Пахалгаме. По словам Сингх, индийские войска нанесли удары по целям на территории Пакистана, выбрав их на основании достоверных данных разведки, чтобы избежать ущерба гражданской инфраструктуре и опасности для мирных жителей.

Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В индийском Минобороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.