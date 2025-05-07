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08:59, 7 мая 2025Мир

Индия заявила о готовности ответить на любые действия Пакистана

ВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана. Об этом заявила официальный представитель ВВС страны Вьомика Сингх в ходе брифинга индийского Минобороны. Трансляция ведется на YouTube.

«Индийские Вооруженные силы полностью готовы ответить на пакистанские авантюры, если таковые будут иметь место и приведут к эскалации ситуации», — сказала она.

Представитель вооруженных сил страны при этом подчеркнула, что Индия продемонстрировала значительную сдержанность в своих ответных действиях на теракт в Пахалгаме. По словам Сингх, индийские войска нанесли удары по целям на территории Пакистана, выбрав их на основании достоверных данных разведки, чтобы избежать ущерба гражданской инфраструктуре и опасности для мирных жителей.

Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В индийском Минобороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.

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