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16:40, 7 мая 2025Мир

Пакистан ударил по школе на границе с Индией

Пакистан нанес удар по индийской школе в округе Пунч в Джамму и Кашмире
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистан ударил по школе в густонаселенном районе Пунч на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Пакистан нанес удар по школе в густонаселенном округе Пунч в регионе Кашмир. Число пострадавших от атаки пока неизвестно», — отмечается в материале.

Также агентство сообщило, что индийские пользователи социальной сети Х публикуют видео с места происшествия, на которых видно раненых детей и врачей, оказывающим им первую помощь.

Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В индийском министерстве обороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов. Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

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