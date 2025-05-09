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14:28, 9 мая 2025Россия

Картаполов прокомментировал угрозы провокаций на День Победы

Картаполов: Ничто не помешает русской военной машине
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал угрозы возможных провокаций на День Победы со стороны Украины. Видеоролик с его ответом опубликовал Telegram-канал Shot.

Картаполов дал понять, что о провокациях можно не переживать. «Собака лает — караван шагает», — сказал он. Он предложил не оглядываться «на каждую шавку». «Ничто не помешает русской военной машине», — добавил глава Комитета ГД по обороне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодняшний торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, является лучшим из всех, которые проводились в России. Он добавил, что видел все парады.

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