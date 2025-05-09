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13:42, 9 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал парад в честь 80-летия Победы лучшим

Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-летия Победы в Москве лучшим из всех
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодняшний торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, является лучшим из всех, которые проводились в России. Его цитирует РИА Новости.

«В советских парадах я участия не принимал — зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», — сказал белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил американскому телеканалу NBC, что Россия готова к тому, чтобы заключить не перемирие, но мир с Украиной. По его словам, мир наступит, когда США смогут «разобраться» с Украиной в вопросе заключения мира, а страны Европы «встанут в строй».

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