Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 9 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности России заключить мир с Украиной

Лукашенко: Россия готова заключить не перемирие, а мир с Украиной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Alexander Kazakov / Pool / Sputnik / Reuters

Россия готова к тому, чтобы заключить не перемирие, но мир с Украиной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко американскому телеканалу NBC, его слова передает «БелТА».

«Президент [России Владимир] Путин вообще никому ничего не должен. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — заявил Лукашенко.

По его словам, мир наступит, когда США смогут «разобраться» с Украиной в вопросе заключения мира, а страны Европы «встанут в строй».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует входить в состав других государств. По его словам, республика учится самым передовым технологиям. Глава государства считает, что только так, переступив через одну или две ступени, можно развиваться.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замгубернатора Белгородской области ранен при ударе ВСУ по зданию правительства

    Франция направит доходы от российских активов на обслуживание гаубиц ВСУ

    Москвичей предупредили о сильном похолодании

    Командир женского батальона рассказала о подготовке к параду Победы

    Лукашенко назвал парад в честь 80-летия Победы лучшим

    В FIS ответили на вопрос о выдаче wild card россиянам для участия в Олимпиаде-2026

    Артемий Лебедев отравился беляшом

    В Киеве задержали возлагавшую цветы к Вечному огню пенсионерку

    После Майдана украинцы на День Победы стали смотреть парад в Москве

    Медведев поздравил россиян с Днем Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости