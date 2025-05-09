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21:06, 9 мая 2025Бывший СССР

На Украине решили взимать налоги с российских военнопленных

Правительство Украины одобрило закон, позволяющий взимать налоги с военнопленных
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Правительство Украины одобрило законопроект о внесении изменений в Налоговый Кодекс, позволяющий взимать налоги с военнопленных. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Законопроект предлагает включить в Налоговый Кодекс понятие «доходов физических лиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных». Парламентарий уточнил, что статус военнопленного определяется в соответствии со статьей 4 Женевской конвенции.

«Также предлагается предусмотреть, что налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы Государственной уголовно-исполнительной службы), начисляющие доходы в виде вознаграждения за труд военнопленным, в налоговом расчете, представление которого предусмотрено подпунктом "б" пункта 176. начисленных в отчетном налоговом периоде доходов и общую сумму удержанного налога», — написал Мельничук.

Ранее Минобороны России сообщило, что состоялся обмен военнопленными с Украиной. Процедура состоялась 6 мая по формуле 205 на 205.

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