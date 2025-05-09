Пентагон уволит до 1000 военнослужащих-трансгендеров

AP: Пентагон планирует уволить до 1000 военных-трансгендеров

Пентагон планирует уволить до 1000 военнослужащих-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) согласно новой директиве. Об этом сообщает Associated Press (АР).

«Пентагон немедленно начнет увольнять из армии до 1000 военнослужащих-трансгендеров, открыто идентифицирующих себя, и предоставит остальным 30 дней на самоидентификацию в соответствии с новой директивой, опубликованной в четверг», — пишет издание.

Отмечается, что увольнению, вероятнее всего, будут подлежать те военнослужащие, у которых в медицинских картах была диагностирована гендерная дисфория.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных командах.