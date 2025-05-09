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08:07, 9 мая 2025Россия

Появились детали награждения отца Путина

Отца Путина наградил автор прорыва блокады Ленинграда маршал Говоров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, был подписан маршалом СССР и одним из авторов прорыва блокады Ленинграда Леонидом Говоровым. Детали награждения отца Путина раскрыло РИА Новости.

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича», — указано в документе.

Отмечается, что соответствующую награду отец Путина получил за участие в сражении на Невском пятачке в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее появились подробности о службе деда Владимира Зеленского во время Великой Отечественной войны. Семен Зеленский участвовал в Никопольско-Криворожской наступательной операции, целью которой было отбить богатейшие месторождения марганца.

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