Появились детали награждения отца Путина

Отца Путина наградил автор прорыва блокады Ленинграда маршал Говоров

Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, был подписан маршалом СССР и одним из авторов прорыва блокады Ленинграда Леонидом Говоровым. Детали награждения отца Путина раскрыло РИА Новости.

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича», — указано в документе.

Отмечается, что соответствующую награду отец Путина получил за участие в сражении на Невском пятачке в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее появились подробности о службе деда Владимира Зеленского во время Великой Отечественной войны. Семен Зеленский участвовал в Никопольско-Криворожской наступательной операции, целью которой было отбить богатейшие месторождения марганца.