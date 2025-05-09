Президент Бразилии раскрыл значение своего визита в Россию

Президент Бразилии Лула да Силва заявил Путину о совместных планах с Россией

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскрыл значение своего визита в Россию на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в расшифровке беседы главы Бразилии с президентом России Владимиром Путиным.

Лула да Силва отметил, что его визит спустя 15 лет означает возвращение к совместным планам и мечтам, которые страны реализовывали все эти годы. «Многие вещи, в которые мы верили, что [они] случатся после Второй мировой войны, такие, например, как усиление многосторонности, усиление роли ООН, рост свободной торговли, — мы думали раньше, что это произойдет в перспективе, чтобы возникли гарантии спокойствия в мире», — сказал президент Бразилии, добавив, что этого спокойствия пока достичь не удалось.

Глава Бразилии добавил, что его визит направлен на усиление строительства стратегического партнерства стран. Бразилия, по его словам, заинтересована в этом политически, культурно, а также в области торговли, технологий, науки.

В последний раз Путин и Лула да Силва встречались в качестве глав государств в середине 2000-х годов. При этом они находятся в постоянном контакте и регулярно созваниваются.

Ранее издание The Washington Post отметило, что к Путину на праздновании Дня Победы присоединились почти 30 мировых лидеров. «Что ознаменовало его собственную победу как лидера, которого Запад стремился изолировать», — говорится в статье.