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15:25, 9 мая 2025Культура

Пугачева поздравила подписчиков с Днем Победы

Певица Алла Пугачева выложила пост, посвященный Дню Победы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева выложила пост, посвященный Дню Победы. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась кадром с изображением Вечного огня. «Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых», — говорится в посте.

Это слова из песни исполнительницы «Скупимся на любовь», выпущенной в 1996 году.

Ранее Алла Пугачева встретила дочь, певицу Кристину Орбакайте, прилетевшую к ней на Кипр.

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