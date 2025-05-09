Пугачева поздравила подписчиков с Днем Победы

Певица Алла Пугачева выложила пост, посвященный Дню Победы

Певица Алла Пугачева выложила пост, посвященный Дню Победы. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась кадром с изображением Вечного огня. «Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых», — говорится в посте.

Это слова из песни исполнительницы «Скупимся на любовь», выпущенной в 1996 году.

Ранее Алла Пугачева встретила дочь, певицу Кристину Орбакайте, прилетевшую к ней на Кипр.