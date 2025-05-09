Путин на арабском пообщался с президентом Египта

Путин на арабском поблагодарил Ас-Сиси за поздравление с Днем Победы

Президент России Владимир Путин на арабском поблагодарил лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за поздравление с Днем Победы. Об этом пишет РИА Новости.

«Шукран [спасибо]», — ответил российский лидер. Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье сотням россиян пришлось отмечать День Победы в аэропорту. Отмечалось, что рейс туристов в Шереметьево задержался на сутки и они смотрели московский парад Победы в аэропорту, а также пели хором песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.