В Анталье россияне отметили День Победы в аэропорту после суток задержки рейса

В турецкой Анталье сотням россиян пришлось отмечать День Победы в аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, рейс туристов в Шереметьево задержался на сутки, и они смотрели московский парад Победы в аэропорту, а также пели хором песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

В данное время самолет уже готовится к вылету.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что американские военные могли бы принять участие в параде Победы в Москве 9 мая. Риттер выразил сожаление, что, в отличие от России, в Соединенных Штатах не было оказано должного внимания памятной дате.