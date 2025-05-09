Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:49, 9 мая 2025Путешествия

Сотни россиян отметили День Победы в аэропорту Антальи

В Анталье россияне отметили День Победы в аэропорту после суток задержки рейса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Dolgikh / Getty Images

В турецкой Анталье сотням россиян пришлось отмечать День Победы в аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, рейс туристов в Шереметьево задержался на сутки, и они смотрели московский парад Победы в аэропорту, а также пели хором песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

В данное время самолет уже готовится к вылету.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что американские военные могли бы принять участие в параде Победы в Москве 9 мая. Риттер выразил сожаление, что, в отличие от России, в Соединенных Штатах не было оказано должного внимания памятной дате.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили парад Победы на Красной площади в Москве. Почему журналисты сочли его провалом Запада?

    Олимпийская чемпионка высказалась о возобновлении карьеры Валиевой

    На Украине захотели наказать депутата Рады за поздравление с Днем Победы

    Во Франции заявили о месте представителей страны на параде в Москве

    Сотни россиян отметили День Победы в аэропорту Антальи

    Призер чемпионата Европы по футболу назвал 9 мая святым днем

    Раскрыты детали разговора ветерана с Путиным и Си Цзиньпином

    Канцлер ФРГ понадеялся на скорое прекращение огня на Украине

    Директор зоопарка в 16-й раз пережил укус ядовитой змеи и рассказал об ощущениях

    Депутат Рады заявил о захвате Украины преемниками гитлеровцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости