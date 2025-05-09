Путин обратился с речью к военнослужащим и ветеранам

Путин обратился с речью к ветеранам и военнослужащим на открытии парада Победы

Президент России Владимир Путин обратился с речью к ветеранам и военнослужащим на открытии парада Победы в Москве. Его выступление опубликовал Telegram-канал Mash.

«Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй Мировой войны и никогда не согласится с искажением ее истории. Глава государства добавил, что Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма.

9 мая на Красной площади начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин, а также лидеры почти 30 государств, в том числе Белоруссии, Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.