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12:18, 9 мая 2025Россия

Путин заявил о важности уроков Второй мировой войны

Президент Путин заявил, что Россия помнит уроки Второй мировой войны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, заявил, что страна помнит уроки Второй мировой войны. Его цитирует RT.

«И никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — сказал российский лидер, подчеркнув, что «наш долг — отстаивать честь и достоинство солдат и командиров Красной армии».

Ранее Владимир Путин поприветствовал и поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области. На опубликованных кадрах видно, как российский лидер жмет руку одному из военнослужащих в парадной форме, а также разговаривает с ним при помощи переводчика.

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