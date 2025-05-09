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16:03, 9 мая 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам раскрыли главные мифы о вредности еды

Нутрициолог Мещерякова назвала мифом утверждение о наборе веса из-за углеводов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Нутрициолог раскрыла главные мифы о питании, которые мешают наслаждаться едой. Комментарий от врача-диетолога сервиса Level Kitchen Татьяны Мещеряковой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь медик развеяла мифы о вредности определенных продуктов. Популярным заблуждением она назвала утверждение о наборе веса из-за углеводов. «На самом же деле углеводы — основной источник энергии для организма, а мозг особенно нуждается в глюкозе, которая образуется при их расщеплении. Без достаточного количества углеводов организм вынужден получать энергию из белков и жиров, а это только помешает правильному обмену веществ», — заявила она.

По словам эксперта, вместо того, чтобы демонизировать углеводы, важно научиться выбирать качественные источники сложных углеводов — цельнозерновые продукты, крупы, овощи, фрукты и бобовые. «А вот простых углеводов, действительно стоит избегать, потому что они могут способствовать развитию ожирения, диабета и других заболеваний», — добавила доктор.

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Кроме того, Мещерякова рассказала и о мифе, что жиры якобы приводят к ожирению. «Жиры содержат необходимые питательные вещества и должны быть частью здорового рациона — они обеспечивают организм энергией, особенно в периоды голода или интенсивных нагрузок. К тому же некоторые витамины (A, D, E, K) растворяются только в жирах», — пояснила она.

При этом диетолог напомнила, что жиры бывают разные: насыщенные жиры содержатся преимущественно в продуктах животного происхождения (мясо, молочные продукты), а транс-жиры, часто встречающиеся в обработанных пищевых продуктах, считаются наиболее вредными, поскольку значительно повышают риск развития болезней сердца.

Незаменимые жирные кислоты (полиненасыщенные) — омега-3 и омега-6, необходимые организму, так как он сам их не производит. Их источниками служат растительные масла, орехи, рыба и морепродукты. Важно понимать, какие жиры вы используете — лучше отдать предпочтение ненасыщенным жирам, избегать чрезмерного потребления насыщенных и совсем исключить транс-жиры из рациона. Татьяны Мещеряковой

Татьяна Мещерякованутрициолог

Молочные продукты, вопреки распространенному мнению, могут быть частью здорового сбалансированного рациона, заявила врач. Вдобавок собеседница издания отметила, что не следует полностью отказываться от шоколада. «Несколько долек качественного темного шоколада), наоборот, повлияет на нас положительно. К тому же шоколад богат флавоноидами, антиоксидантами, способствующими защите организма от свободных радикалов и снижающими риск сердечных заболеваний», — уточнила она.

В заключение нутрициолог призвала не злоупотреблять детокс-днями. «На самом же деле нашему организму не нужны такие марафоны, потому что он сам умеет разгружаться. Если у вас нет серьезных заболеваний, ваши почки, кишечник и печень могут самостоятельно очищать организм от токсинов, реагируя на физиологические сигналы», — подытожила специалистка.

Ранее в мае диетолог опровергла миф о пользе нескольких популярных продуктов.

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