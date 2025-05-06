Диетолог опровергла миф о пользе нескольких популярных продуктов

Диетолог Джей предупредила о риске диабета из-за мюсли и йогуртов

Диетолог Фариха Джей заявила, что некоторые популярные продукты принято считать полезными для здоровья, но в действительности это не так. Данный миф врач опровергла в беседе с изданием Infobae.

Джей предупредила, что мюсли в форме батончиков, различные заправки для салатов, ароматизированные йогурты, консервированные фрукты, промышленные смузи и сухофрукты содержат большое количество сахара. Он повышает риск развития диабета и нескольких видов рака.

Кроме того, по словам врача, сахар увеличивает уровень общего воспаления в организме и нарушает баланс микробиома кишечника. В связи с этим необходимо тщательно изучать этикетку перед покупкой того или иного продукта. В заключение специалистка предложила в качестве альтернативы употреблять свежие фрукты, а для салатов использовать лимонные заправки и натуральное оливковое масло.

Ранее диетолог Паула Мартин рассказала, какие продукты должен включать здоровый завтрак. По ее словам, утром стоит есть фрукты, так как они содержат клетчатку, которая позволит человеку не испытывать голод долгое время.