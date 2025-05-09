С венков у мемориала Дахау срезали российские и белорусские ленты

Посольство РФ в ФРГ сообщило о порче лент на венках России вблизи Дахау

С венков России и Белоруссии, 6 мая возложенных к памятной плите вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии, неизвестные срезали ленты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в ФРГ.

6 мая на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» на месте бывшего концлагеря Дахау, где сейчас расположен мемориальный комплекс, прошли траурные мероприятия. Они были посвящены памяти советских военнопленных и красноармейцев. В мероприятиях приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене, дипломаты, активисты, россияне и местные жители.

Всего в Дахау в сентябре 1944 года пали 92 красноармейца — участника лагерного сопротивления, планировавшего восстание.

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