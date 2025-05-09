Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 9 мая 2025Мир

С венков у мемориала Дахау срезали российские и белорусские ленты

Посольство РФ в ФРГ сообщило о порче лент на венках России вблизи Дахау
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

С венков России и Белоруссии, 6 мая возложенных к памятной плите вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии, неизвестные срезали ленты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в ФРГ.

6 мая на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» на месте бывшего концлагеря Дахау, где сейчас расположен мемориальный комплекс, прошли траурные мероприятия. Они были посвящены памяти советских военнопленных и красноармейцев. В мероприятиях приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене, дипломаты, активисты, россияне и местные жители.

Всего в Дахау в сентябре 1944 года пали 92 красноармейца — участника лагерного сопротивления, планировавшего восстание.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что подаст заявление в Службу безопасности Украины на коллегу Максима Бужанского, который поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей. «Пусть только не отреагируют!» — сказала она

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Вучич по-русски поздравил Путина с Днем Победы

    Олимпийская чемпионка из Украины назвала Международную федерацию фехтования продажной

    Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу

    Вучич выразил надежду встретиться с Путиным в Сербии

    На Западе увидели важную деталь на параде Победы в Москве

    Глава офиса президента Украины заявил о «важном разговоре» с госсекретарем США

    Путин пообщался с режиссером Оливером Стоуном в Кремле

    Лукашенко заявил о трансформации ЕС в военно-политический блок

    Путин провел встречу в Кремле с Вучичем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости