На Украине захотели наказать депутата Рады за поздравление с Днем Победы

Депутат Рады Безуглая заявит в СБУ на Бужанского за поздравления с Днем Победы

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что подаст заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) на коллегу Максима Бужанского, который поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют!» — сказала она.

9 мая депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы. «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал он.