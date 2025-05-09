Turkish Airlines возобновила рейсы с курортов Турции в Москву

Turkish Airlines возобновила рейсы с курортов в Москву после массовых отмен

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила прямые рейсы с турецких курортов в Москву. Первый рейс в 07:27 отправился из Антальи. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как сообщил 8 мая представитель Росавиации Артем Кореняко, Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении полетной программы между Турцией и Россией в полном объеме с 9 мая.

Ранее Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию из курортных городов Анталья, Даламан и Бодрум. Были аннулированы рейсы в Москву, Санкт-Петербург. Причиной отмены стала нестабильная ситуация в российских аэропортах: 6 и 7 мая были введены ограничения на прием рейсов по соображениям безопасности, в том числе из-за атак беспилотников.