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22:57, 9 мая 2025Бывший СССР

В Киеве задержали пенсионеров за песни на русском языке

Полиция в Киеве задержала пенсионеров, певших песни на русском языке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Киеве сотрудники полиции задержали нескольких пенсионеров, которые в честь Дня Победы пели песни на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сначала полицейские подошли к пенсионерам и потребовали «прекратить совершение правонарушения». Один из мужчин в ответ на украинском языке объяснил, что имеет законное право петь те песни, которые хочет.

После этого сотрудники полиции применили силу к мужчине и стоявшей с ним рядом женщине, пытаясь увести их в служебный автомобиль. В ходе борьбы пенсионеры упали на землю, позднее их все же задержали.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на замедление украинизации в школах.

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