В Киеве задержали возлагавшую цветы к Вечному огню пенсионерку

Пытавшуюся возложить цветы к Вечному огню женщину задержали в Киеве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, полицейские окружили пенсионерку и заставили снять пилотку с красной звездой, демонстрация которой на Украине запрещена.
Год назад в отношении этой пенсионерки также оформляли административный протокол. В этом году во время задержания женщина заявила, что была в участке уже шесть раз и перед ней всегда извиняются, когда выпускают.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей. Он подчеркнул, что праздник отражает историю почти каждой украинской семьи.
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