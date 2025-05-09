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13:35, 9 мая 2025Бывший СССР

В Киеве задержали возлагавшую цветы к Вечному огню пенсионерку

В Киеве женщину задержали у Вечного огня из-за пилотки с красной звездой
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Пытавшуюся возложить цветы к Вечному огню женщину задержали в Киеве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, полицейские окружили пенсионерку и заставили снять пилотку с красной звездой, демонстрация которой на Украине запрещена.

Год назад в отношении этой пенсионерки также оформляли административный протокол. В этом году во время задержания женщина заявила, что была в участке уже шесть раз и перед ней всегда извиняются, когда выпускают.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей. Он подчеркнул, что праздник отражает историю почти каждой украинской семьи.

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