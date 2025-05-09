В России поймали семь лет насиловавшего падчерицу педофила

Полиция Камчатки задержала педофила, семь лет насиловавшего падчерицу

На Камчатке полицейские задержали мужчину по подозрении в изнасиловании падчерицы. Об этом пишет «АиФ-Камчатка».

В правоохранительные органы обратилась 44-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Она обвинила своего сожителя в том, что тот на протяжении семи лет совершал развратные действия в отношении ее дочери. При этом, утверждает она, на момент первого преступления девочке было девять лет.

Было возбуждено уголовное дело. в случае признания педофила виновным ему может грозить пожизненное лишение свободы.

30 апреля в Воронеже россиянина осудили на 22 года лишения свободы за истязания и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних сыновей сожительницы. Следствие установило, что с декабря 2021 по июль 2022 года мужчина неоднократно совершал в отношении детей преступные действия против половой неприкосновенности в съемных квартирах.