Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:03, 9 мая 2025Силовые структуры

В России поймали семь лет насиловавшего падчерицу педофила

Полиция Камчатки задержала педофила, семь лет насиловавшего падчерицу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

На Камчатке полицейские задержали мужчину по подозрении в изнасиловании падчерицы. Об этом пишет «АиФ-Камчатка».

В правоохранительные органы обратилась 44-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Она обвинила своего сожителя в том, что тот на протяжении семи лет совершал развратные действия в отношении ее дочери. При этом, утверждает она, на момент первого преступления девочке было девять лет.

Было возбуждено уголовное дело. в случае признания педофила виновным ему может грозить пожизненное лишение свободы.

30 апреля в Воронеже россиянина осудили на 22 года лишения свободы за истязания и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних сыновей сожительницы. Следствие установило, что с декабря 2021 по июль 2022 года мужчина неоднократно совершал в отношении детей преступные действия против половой неприкосновенности в съемных квартирах.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы

    В Британии возмутились словами Трампа о Второй мировой войне

    На Дальнем Востоке прошли парады Победы

    В России поймали семь лет насиловавшего падчерицу педофила

    В России оценили восстановление контактов с США в ООН

    Байден сделал признание о приходе Трампа к власти

    Путин поднял тост за Победу и мир

    Пушков оценил приезд Вучича в Москву

    В РПЦ высказались о новом Папе Римском

    В ООН раскритиковали Бербок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости