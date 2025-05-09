В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Саратова ввели ограничения

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты. Об этом в Telegram сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань временно не производит прием и выпуск самолетов. Такие меры введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС), уточнил он.

В ночь на вторник, 6 мая, тринадцать российских аэропортов приостановили полеты. Ограничительные меры действовали в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, а также в авиагаванях Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска.