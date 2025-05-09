Владимир Соловьев поругался с французским журналистом на параде Победы

Телеведущий Соловьев заявил, что европейцы заслуживают страха, а не любви

Российский телеведущий Владимир Соловьев на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Соловьев заявил журналисту, что европейцы, на его взгляд, не заслуживают любви россиян. «Если вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха», — обратился он к корреспонденту.

В ответ мужчина спросил Соловьева, что бы он мог передать жителям Европы. На это телеведущий призвал европейцев пробудиться, быть свободными и жить своей судьбой.

Ранее стало известно, что юбилейный парад Победы в Москве посетила классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич. 91-летняя учительница была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в ленинградской школе № 193.