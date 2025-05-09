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16:43, 9 мая 2025Россия

Владимир Соловьев поругался с французским журналистом на параде Победы

Телеведущий Соловьев заявил, что европейцы заслуживают страха, а не любви
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство РИА Новости

Российский телеведущий Владимир Соловьев на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Соловьев заявил журналисту, что европейцы, на его взгляд, не заслуживают любви россиян. «Если вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха», — обратился он к корреспонденту.

В ответ мужчина спросил Соловьева, что бы он мог передать жителям Европы. На это телеведущий призвал европейцев пробудиться, быть свободными и жить своей судьбой.

Ранее стало известно, что юбилейный парад Победы в Москве посетила классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич. 91-летняя учительница была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в ленинградской школе № 193.

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