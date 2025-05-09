Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 9 мая 2025Россия

Учительница Путина пришла на парад Победы

В Москве парад Победы посетила классный руководитель Путина Вера Гуревич
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Юбилейный парад Победы в Москве посетила классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич. Об этом сообщает РИА Новости.

91-летняя учительница была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в ленинградской школе №193.

Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена в 1958 году. После она работала в средней школе №193 учителем немецкого языка.

Классный руководитель президента написала мемуары о его школьных годах «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад Победы 2025 года — лучший из всех, что он когда-либо видел в России.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко дню Победы

    Замгубернатора Белгородской области ранен при ударе ВСУ по зданию правительства

    Путин подарил Токаеву наградной лист его отца

    Учительница Путина пришла на парад Победы

    Путин поднял тост за победителей

    Путин высказался о живущих за рубежом ветеранах ВОВ

    В США оценили присутствие мировых лидеров на параде Победы

    Валиева поделилась впечатлениями от парада Победы на Красной площади

    Картаполов прокомментировал угрозы провокаций на День Победы

    Вокзал Донецка впервые за 11 лет принял поезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости