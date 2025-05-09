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18:52, 9 мая 2025Мир

Во Франции заявили о месте представителей страны на параде в Москве

Политик Дюпон-Эньян: Представители Франции должны были быть на параде в Москве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Представители Франции и других союзников должны были быть на параде Победы в Москве. Об этом заявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«Место Франции сегодня в Москве. Из исторической честности и уважения ко всем жертвам нацистского варварства 8 и 9 мая должны были отмечать вместе всеми союзниками, французами, русскими, американцами и англичанами, как в Париже, так и в Москве», — написал Дюпон-Эньян.

По его словам, замалчивание странами Запада советских жертв, которые привели к победе над Германией, может только разжечь конфликты в будущем, а Франция совершает одну из своих самых серьезных геополитических ошибок, отворачиваясь от России.

Ранее Дюпон-Эньян заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку из-за своего поведения во время короткой встречи американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Ватикане.

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