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12:24, 27 апреля 2025Мир

Во Франции заявили о необходимости отставки Макрона

Политик Дюпон-Эньян: Из-за поведения на встрече в Ватикане Макрон должен уйти
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ludivic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку из-за своего поведения во время короткой встречи американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Ватикане. Об этом заявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

Политик прокомментировал видео, на котором Макрон подошел к Зеленскому, разговаривающему с Трампом, и крепко пожал ему руку. Президент США, в свою очередь, не подал руки французскому президенту и преградил ему дорогу к трем стульям, два из которых предназначались Трампу и Зеленскому.

«С Макроном обошлись как с лакеем. Он должен уйти [с поста президента]. Скорее, досрочные выборы президента!» — написал Дюпон-Эньян о необходимости отставки Макрона.

26 апреля Трамп и Зеленский побеседовали перед прощанием с Папой Римским в Ватикане. Украинский президент заявил, что встреча с американским лидером может стать исторической. Зеленский уточнил, что обсудил с Трампом возможность полного прекращения огня.

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