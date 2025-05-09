Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:32, 9 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о скрытом вреде магазинного шашлыка

Хирург Умнов: Дешевый шашлык может привести к токсическому гепатиту
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Шашлык из хорошего свежего мяса, а не мясоподобной субстанции и тонкого, придающего пикантность маринада не может стоить дешево, поэтому при покупке продукта нужно обращать внимание на цену и сам магазин, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Умнов рассказал, что в магазинном шашлыке производители могут использовать самые разнообразные добавки и усилители вкуса. Например, в маринад помещают огромное количество соли, что может стать причиной гипертонии, развития почечной патологии и обезвоживания, предупредил хирург. Излишки уксуса и прочих непонятных специй, по его словам, приводят к проблемам желудка и ЖКТ.

«В мясную составляющую могут добавить жир для сохранения веса и уменьшения цены, что ведет к атеросклерозу и холециститу. Усилители вкуса и специи для придания пикантности также не всегда безопасны. В некоторых случаях они могут вызвать токсический гепатит и развитие аллергии по типу анафилактического шока», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что у печени существуют четыре врага. В частности, по его словам, регулярное употребление алкоголя может привести к циррозу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы

    Появились детали награждения отца Путина

    Президент еще одной страны прибыл в Москву

    Названо число дезертиров в рядах ВСУ

    Врач рассказал о скрытом вреде магазинного шашлыка

    Си Цзиньпин высказался о дружбе России и Китая

    В Японии рассказали о «тонущем в проблемах» Зеленском

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Хирург рассказал о худшем завтраке при похмельном синдроме

    Аналитики подсчитали потери ВСУ с начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости