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19:20, 10 мая 2025Россия

Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Мали

Белоусов отметил общую повестку сотрудничества на встрече с коллегой из Мали
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство РИА Новости

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой. Российский министр отметил большую общую повестку сотрудничества, передает агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Белоусов рассказал, что стороны в настоящее время решают множество вопросов. Он также отметил, что у стран есть большая общая повестка сотрудничества. «Много вопросов, которые мы сейчас решаем, и есть еще ряд вопросов, которые еще предстоит решить», — сказал министр обороны РФ. Как уточнили в Минобороны, в ходе переговоров стороны обсуждали актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами двух государств.

Белоусов также поздравил коллегу с присвоением звания корпусной генерал, а Садио Камара поздравил главу российского военного ведомства от имени президента Конфедерации стран Сахеля Ассими Гоиты с успешным празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Белоусов встретился с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым. Российский министр обороны согласился с Бекболотовым, что советский народ является одной семьей.

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