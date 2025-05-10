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11:24, 10 мая 2025Бывший СССР

Белоусов встретился с министром обороны Киргизии

Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Киргизии Бекболотовым
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с коллегой из Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Я очень рад нашей с вами встрече. Вы вчера очень точно сказали, что мы все дети одной семьи, которая называется Советский народ. И эта семья перебила хребет фашизму», — сказал глава российского военного ведомства.

Киргизский министр ответил, что «наши деды рука об руку, плечом к плечу добывали великую Победу великой страны, великого Народа».

Ранее Белоусов впервые принял парад Победы на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 11,5 тысячи военнослужащих. По Красной площади прошли расчеты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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