Бисмарк: Европа пытается изолировать Россию, но она вовсе не изолирована

Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, описал празднование Дня Победы в Москве фразой «Россия вовсе не изолирована». Об этом сообщает RT.

Так он прокомментировал попытки Европы изолировать Россию. По словам Бисмарка, в Москву 9 мая приехали представители многих стран, чтобы вместе с РФ отметить значимую дату. Он назвал это сигналом для всего мира. Бисмарк также призвал Европу к диалогу и отметил необходимость протянуть руку Кремлю.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. Лидер Венесуэлы поздравил с праздником российского президента Владимира Путина.