Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 10 мая 2025Мир

Бисмарк описал празднование Дня Победы в Москве фразой «Россия вовсе не изолирована»

Бисмарк: Европа пытается изолировать Россию, но она вовсе не изолирована
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Александр фон Бисмарк

Александр фон Бисмарк. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, описал празднование Дня Победы в Москве фразой «Россия вовсе не изолирована». Об этом сообщает RT.

Так он прокомментировал попытки Европы изолировать Россию. По словам Бисмарка, в Москву 9 мая приехали представители многих стран, чтобы вместе с РФ отметить значимую дату. Он назвал это сигналом для всего мира. Бисмарк также призвал Европу к диалогу и отметил необходимость протянуть руку Кремлю.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. Лидер Венесуэлы поздравил с праздником российского президента Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сделала заявление о перемирии

    ООН проверит данные о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве

    Москвичи массово бросились скупать препараты от аллергии

    Бывший режиссер программы «Время» умерла на 100-м году жизни

    В Кремле масштаб переговоров в День Победы сопоставили с саммитами

    На Украине подтвердили отстранение руководства Нацгвардии

    США, Европа и Украина создали план по урегулированию конфликта из 22 пунктов

    Мерца призвали не прятаться как Шольц и передать Украине Taurus

    Бисмарк описал празднование Дня Победы в Москве фразой «Россия вовсе не изолирована»

    Ученые заявили о риске затопления крупнейших городов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости