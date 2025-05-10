Мадуро высоко оценил парад в Москве в День Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил парад в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лидер Венесуэлы поздравил с праздником российского президента Владимира Путина. «Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-й годовщине Победы Красной армии над фашизмом», — отметил Мадуро.

Ранее в Кремле заявили, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехали на парад Победы в Москву и тем самым совершили акт героизма. До этого президент Сербии заявил, что прибыл в Москву, так как дал слово присутствовать на параде Победы российскому лидеру Владимиру Путину.