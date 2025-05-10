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18:58, 10 мая 2025Мир

Британия и США пообещали усилить помощь Украине при одном условии

Стармер: Британия и США усилят помощь Киеву, если РФ откажется от перемирия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Британия и США усилят военную помощь Украине, если Москва откажется от 30-дневного перемирия. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает УНИАН.

«Несмотря на многочисленные предложения и призывы, он [президент России Владимир Путин] все равно хочет каких-то условий и вместо прекращения огня организовал военный парад», — сказал он.

По словам главы британского правительства, если президент России серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать.

Ранее стало известно, что Лондон вскоре передаст Киеву модернизированные системы противовоздушной обороны Raven. Отмечалось, что они используют устаревшие ракеты малой дальности Asraam класса «воздух-воздух», устанавливаемые на автомобили повышенной проходимости Supacat.

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