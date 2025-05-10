Великобритания передаст Украине модернизированные системы ПВО

Times: Великобритания вскоре передаст Киеву модернизированные системы ПВО Raven

Великобритания вскоре передаст Киеву модернизированные системы противовоздушной обороны (ПВО) Raven. Об этом сообщает The Times со ссылкой на полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда.

Системы Raven используют устаревшие ракеты малой дальности Asraam класса «воздух-воздух», устанавливаемые на автомобили повышенной проходимости Supacat, и регулярно применялись на Украине.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев, где пройдет саммит «коалиции желающих», в ходе которого лидеры стран будут обсуждать 30-дневное перемирие.