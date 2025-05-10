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06:45, 10 мая 2025Россия

Число разрушенных ВСУ храмов в районе Курской области раскрыли

РПЦ: ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Konopatov / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область разрушили треть храмов Суджанского церковного округа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные духовенства Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что всего в Суджанский церковный округ входит 11 храмов. Таким образом, в ходе вторжения было разрушено не менее четырех святынь.

«По сути, да, можно так написать», — ответили в РПЦ на вопрос о раскрытом числе разрушенных храмов.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ поджег храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Курской области. В здании для совершения богослужений загорелась крыша. Местные жители пытались ликвидировать пламя своими силами, им на помощь прибыли пожарные расчеты.

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