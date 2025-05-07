Дрон ВСУ поджег храм в Курской области

Mash: Дрон ВСУ поджег храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) поджег храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в здании для совершения богослужений загорелась крыша. Местные жители пытаются ликвидировать пламя своими силами.

К месту происшествия также были направлены пожарные бригады.

Как утверждает Mash, за последний месяц ВСУ подожгли с беспилотника как минимум два храма в приграничье. После поджогов украинские военные дожидаются приезда спасателей и наносят удары повторно.

До этого стало известно, что при атаке дрона ВСУ в селе Званное Курской области пострадал мужчина.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что жителю с ранениями начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.